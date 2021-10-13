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    13 октября 2021, 14:01

    Эпидемиолог объяснил необходимость ревакцинации быстро исчезающим иммунитетом от коронавируса

    Эпидемиолог Шунков: ревакцинация от коронавируса нужна из-за быстро исчезающего иммунитета

    Дарья Новая, Ольга Назаркина

    Новая коронавирусная инфекция преподнесла сюрприз в виде быстро исчезающего иммунитета. У переболевших людей и тех, кто вакцинировался, в течение шести месяцев пропадает защитный титр. Это делает вопрос о ревакцинации особенно актуальным, заявил «360» эпидемиолог Эдуард Шунков.

    Эпидемиолог объяснил необходимость ревакцинации быстро исчезающим иммунитетом от коронавируса

    Он напомнил, что сейчас на российском рынке есть несколько вакцин, которые отличаются принципом помещения антигена в препарат. Самая распространенная вакцина — это «Спутник V». В ней на аденовирусном носителе находится S-белок, полученный от вирусной частицы COVID-19.

    «Считается, что если такая вакцина попала в организм человека двукратно, то будут вырабатываться антитела не только к S-белку, но и к носителю. Соответственно, ревакцинацию „Спутником“ лучше не проводить, на мой взгляд. Для этого можно использовать другие вакцины, например, „КовиВак“ и „ЭпиВакКорона“», — перечислил Шунков.

    По словам специалиста, переносимость препарата во время вакцинации и во время ревакцинации зависит от того, как работает иммунитет человека. У кого-то он может находиться в активной фазе, из-за этого у человека после прививки могут возникать разные проявления простуды в течение трех дней.

    «У кого-то он иммунитет может не так остро реагировать, вырабатываются иммуноглобулины — и он даже не ощущает никаких поствакцинальных проявлений. Но это никак нельзя назвать осложнением», — заключил он.

    Ранее о необходимости пройти ревакцинацию россиянам, которые сделали прививки полгода назад, заявил кандидат медицинских наук, иммунолог Николай Крючков. Для этого, по его словам, нужно убедиться в том, что состояние здоровья не изменилось после первичной вакцинации.