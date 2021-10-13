Эпидемиолог объяснил необходимость ревакцинации быстро исчезающим иммунитетом от коронавируса

Новая коронавирусная инфекция преподнесла сюрприз в виде быстро исчезающего иммунитета. У переболевших людей и тех, кто вакцинировался, в течение шести месяцев пропадает защитный титр. Это делает вопрос о ревакцинации особенно актуальным, заявил «360» эпидемиолог Эдуард Шунков.

Он напомнил, что сейчас на российском рынке есть несколько вакцин, которые отличаются принципом помещения антигена в препарат. Самая распространенная вакцина — это «Спутник V». В ней на аденовирусном носителе находится S-белок, полученный от вирусной частицы COVID-19.

«Считается, что если такая вакцина попала в организм человека двукратно, то будут вырабатываться антитела не только к S-белку, но и к носителю. Соответственно, ревакцинацию „Спутником“ лучше не проводить, на мой взгляд. Для этого можно использовать другие вакцины, например, „КовиВак“ и „ЭпиВакКорона“», — перечислил Шунков.

По словам специалиста, переносимость препарата во время вакцинации и во время ревакцинации зависит от того, как работает иммунитет человека. У кого-то он может находиться в активной фазе, из-за этого у человека после прививки могут возникать разные проявления простуды в течение трех дней.

«У кого-то он иммунитет может не так остро реагировать, вырабатываются иммуноглобулины — и он даже не ощущает никаких поствакцинальных проявлений. Но это никак нельзя назвать осложнением», — заключил он.

Ранее о необходимости пройти ревакцинацию россиянам, которые сделали прививки полгода назад, заявил кандидат медицинских наук, иммунолог Николай Крючков. Для этого, по его словам, нужно убедиться в том, что состояние здоровья не изменилось после первичной вакцинации.