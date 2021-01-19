Ученые: смарт-часы помогут выявить COVID-19 до первых симптомов

Узнать о заражении коронавирусом можно благодаря смарт-часам. Гаджет укажет на наличие в организме SARS-CoV-2 за семь дней до появления каких-либо симптомов. Внимание стоит обратить на сердечный ритм.

Американские учение провели исследование, в ходе которого использовали для ранней диагностики СОVID-19 смарт-часы трех разных производителей. Об этом сообщил телеканал CBS News. Участие в научной работе приняли 300 сотрудников нью-йоркской клиники Маунт-Синай.

Специалисты следили за тем, как у добровольцев меняется сердечный ритм, и есть ли разница в интервалах между началами двух сердечных циклов. Показатель, указано в материале, помогает оценить состояние иммунной системы.

В итоге медики пришли к выводу, что одним из признаков заражения коронавирусом является как раз таки низкая вариабельность сердечного ритма. Если она высокая, то нервная система активна, а организм способен справиться со стрессом.

По мнению ученых, смарт-часы полезны для диагностики заболевания. Особенно это касается США, где многие подхватили инфекцию от бессимптомных носителей.

С выводами коллег согласились в Стэнфордском университете. Проведенное там исследование показало, что у 81% заразившихся примерно за девять дней до положительного теста на COVID-19 изменялся пульс. Участникам эксперимента пользовались как смарт-часами, так и трекерами. После высокой частоты сердечных сокращений у людей обычно проявлялись другие симптомы.

Эксперты посоветовали настроить гаджеты так, чтобы они уведомляли пользователя об увеличившемся пульсе или нетипичной вариабельности.