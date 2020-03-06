Ученые рассказали о признаках жизни на Марсе

По информации сайта «Утро.ру», исследователи уточнили, что тиофены можно встретить и на Земле. Например, их молекулы есть в угле, сырой нефти и грибах рода трюфели.

Ученые предположили, что органические соединения появились из-за деятельности микроорганизмов, которые обитали на Марсе примерно три миллиарда лет назад. Тогда на планете были более теплые и влажные погодные условия.

Для того, чтобы подтвердить свои догадки, специалисты планируют ряд новых исследований. По мнению астробиологов, необходимо провести анализ изотопов серы и углерода. Собрать необходимые образцы им поможет новый марсоход.

Ранее космическое агентство NASA представило наиболее детальную панораму Марса, которую собрали из фотографий ровера Curiosity.