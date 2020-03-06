Видно каждый камушек. NASA опубликовал панораму Марса

NASA опубликовал самую детальную панораму Марса. Ее сформировали из снимков ровера Curiosity.

Фотография доступна на официальном сайте ведомства. На ней можно разглядеть каждый камушек, лежащий на земле.

Панорама собрана из более чем тысячи фотографий марсианской поверхности, который сделал Curiosity с 24 ноября по 1 декабря 2019 года. Она имеет разрешение 1,8 миллиарда пикселей, а сам файл изображения весит около двух гигабайт.

На один из снимков, снятый с другого объектива устройства попали части самого ровера и его роботизированную руку.

Ранее ученые NASA обнаружили на Марсе странное отверстие. Им оказалась пещера глубиной 20 метров. Пещера находится на западном склоне потухшего вулкана Гора Павлина. Он имеет почти идеальную круглую форму. Это натолкнуло специалистов на мысль о том, что происхождение его может быть искусственным.