Ученые призвали Цукерберга ужесточить отношение к дезинформации в Facebook

Американские ученые, чьи исследования финансирует благотворительный фонд Chan Zuckerberg Initiative Марка Цукерберга и его жены Присциллы Чан, обратились к главе компании Facebook с просьбой ужесточить контроль за дезинформацией, разжиганием розни и призывам к насилию.

Как сообщило AP, речь в большей степени идет о постах президента США Дональда Трампа, сделанных на фоне беспорядков из-за расовой несправедливости.

Президент США назвал участников манифестаций бандитами и пообещал, что власти возьмут ситуацию под контроль «в случае любых сложностей». «Когда начинаются грабежи, начинается и стрельба», — написал Трамп.

Администрация Twitter пометила пост как нарушающий запрет на оправдание насилия, но в Facebook не нашли в нем ничего предосудительного.

Письмо подписали более 160 человек. Из них — около 60 профессоров ведущих исследовательских центров США. В том числе, Стэнфорд и Гарвард.

Исследователи отметили, что общество должно стать более инклюзивным, справедливым и здоровым для всех, и напомнили, что фонд ставит перед собой именно такую задачу. Под их посланием подписалась десятая часть сотрудников Chan Zuckerberg Initiative.

Исследователи подчеркнули, что глубоко обеспокоены тем, что Facebook позволяет распространять дезинформацию и «слова ненависти».

После убийства полицейскими афроамериканца Джорджа Флойда в США и многих странах мира начались манифестации против расового насилия. В Соединенных Штатах они закончились грабежами и мародерством. В Великобритании пострадали 23 полицейских.