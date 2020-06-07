На манифестациях в Лондоне пострадали 23 полицейских

За последние несколько дней на акциях протестов в Лондоне 23 полицейских получили ранения. Большинство из них, десять человек, пострадали 6 июня на манифестации, состоявшейся на улице Уайтхолл, где расположены правительственные здания.

Об этом сообщил суперинтендент Скотленд-Ярда Джо Эдвардс.

«23 полицейских получили ранения, делая свою работу, обеспечивая общественный порядок во время протестов в течение последних дней, что является совершенно недопустимым», — цитирует его ТАСС.

Эдвардс добавил, что на манифестации были задержаны 14 человек. Он уточнил, что их число вырастет, так как будет проведено расследование.

На улицы Лондона 6 июня вышли десятки тысяч человек. Как сообщило издание Daily Mail, поначалу шествие было мирным. Но около 19:00 (21:00 мск) демонстранты напали на конных и пеших полицейских, охранявших вход в резиденцию премьер-министра. Они забросали их петардами, бутылками и другими предметами.

В одну из полицейских лошадей бросили велосипедом. Животное шарахнулось, ударило наездницу о столб и сбросило полицейскую. Сейчас ее жизни ничего не угрожает. Лошадь пнула одну из демонстранток и вернулась в конюшню.

В минувшую субботу акции против расового неравенства состоялись в Швейцарии. Несмотря на запрет властей на массовые мероприятия, собирающие более 300 человек, на улицы вышло как минимум пять тысяч протестовавших.