    07 июня 2020, 02:54

    На манифестациях в Лондоне пострадали 23 полицейских

    Анастасия Кукова

    За последние несколько дней на акциях протестов в Лондоне 23 полицейских получили ранения. Большинство из них, десять человек, пострадали 6 июня на манифестации, состоявшейся на улице Уайтхолл, где расположены правительственные здания.
    На манифестациях в Лондоне пострадали 23 полицейских

    Об этом сообщил суперинтендент Скотленд-Ярда Джо Эдвардс.

    «23 полицейских получили ранения, делая свою работу, обеспечивая общественный порядок во время протестов в течение последних дней, что является совершенно недопустимым», — цитирует его ТАСС.

    Эдвардс добавил, что на манифестации были задержаны 14 человек. Он уточнил, что их число вырастет, так как будет проведено расследование.

    На улицы Лондона 6 июня вышли десятки тысяч человек. Как сообщило издание Daily Mail, поначалу шествие было мирным. Но около 19:00 (21:00 мск) демонстранты напали на конных и пеших полицейских, охранявших вход в резиденцию премьер-министра. Они забросали их петардами, бутылками и другими предметами.

    В одну из полицейских лошадей бросили велосипедом. Животное шарахнулось, ударило наездницу о столб и сбросило полицейскую. Сейчас ее жизни ничего не угрожает. Лошадь пнула одну из демонстранток и вернулась в конюшню.

    В минувшую субботу акции против расового неравенства состоялись в Швейцарии. Несмотря на запрет властей на массовые мероприятия, собирающие более 300 человек, на улицы вышло как минимум пять тысяч протестовавших.