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    12 декабря 2021, 10:15

    Ученые предупредили о возможности гибели от «омикрона» до 75 тысяч жителей Великобритании

    В Лондонской школе гигиены допустили гибель 75 тысяч жителей Великобритании от «омикрона»

    Ольга Назаркина

    От 25 до 75 тысяч жителей Великобритании могут умереть от штамма «омикрон» к концу апрелю 2022 года. Такой сценарий представили ученые Лондонской школы гигиены и тропической медицины.

    Ученые предупредили о возможности гибели от «омикрона» до 75 тысяч жителей Великобритании

    По мнению авторов исследования, на количество погибших от «омикрона» повлияет эффективность вакцин. Эксперты указали, что бустерные прививки способны могут смягчить последствия волны этой мутации коронавируса, сообщила «Би-би-си».

    Доктор Ник Дэвис, который принимал участие в исследовании, указал на то, что штамм распространяется стремительно, поэтому уже к концу 2021 года он будет доминировать в стране. Каждые два дня число заразившихся увеличивается в два раза, добавил он.

    Накануне в Великобритании сообщили о 54 073 новых случаях заражения коронавирусом, 633 из них — это случаи заражения «омикроном». По словам Дэвиса, вероятность большой волны «омикрона» очень высока.

    Он не исключил, что из-за этого ограничительные меры могут быть ужесточены, чтобы снизить количество госпитализаций, потому что больницы уже переполнены.

    Ранее директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что проверка эффективности вакцины «Спутник V» против штамма коронавируса «омикрон» займет 10 дней.