Ученые предупредили о возможности гибели от «омикрона» до 75 тысяч жителей Великобритании

От 25 до 75 тысяч жителей Великобритании могут умереть от штамма «омикрон» к концу апрелю 2022 года. Такой сценарий представили ученые Лондонской школы гигиены и тропической медицины.

По мнению авторов исследования, на количество погибших от «омикрона» повлияет эффективность вакцин. Эксперты указали, что бустерные прививки способны могут смягчить последствия волны этой мутации коронавируса, сообщила «Би-би-си».

Доктор Ник Дэвис, который принимал участие в исследовании, указал на то, что штамм распространяется стремительно, поэтому уже к концу 2021 года он будет доминировать в стране. Каждые два дня число заразившихся увеличивается в два раза, добавил он.

Накануне в Великобритании сообщили о 54 073 новых случаях заражения коронавирусом, 633 из них — это случаи заражения «омикроном». По словам Дэвиса, вероятность большой волны «омикрона» очень высока.

Он не исключил, что из-за этого ограничительные меры могут быть ужесточены, чтобы снизить количество госпитализаций, потому что больницы уже переполнены.

Ранее директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что проверка эффективности вакцины «Спутник V» против штамма коронавируса «омикрон» займет 10 дней.