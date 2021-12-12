Центр Гамалеи назвал сроки проверки эффективности «Спутника V» против «омикрона»

Проверка эффективности вакцины «Спутник V» против штамма коронавируса «омикрон» займет 10 дней. Об этом заявил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

«Я думаю, что 10 дней хватит, чтобы проверить эффективность», — процитировало академика РИА «Новости».

Ранее Гинцбург сообщал, что специалисты центра сделали конструкцию вакцины против штамма «омикрон». При этом он отметил, что пока нет оснований менять препарат.

Новый штамм коронавируса обнаружили в ЮАР. По итогам экстренного собрания Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что выявленный вариант коронавируса вызывает беспокойство. Штамм решили назвать греческой буквой «омикрон».

Российские врачи подтвердили два случая инфицирования «омикроном». Оба зараженных вернулись в Россию из ЮАР. Сотрудники Центра Гамалеи уже получили образец нового варианта вируса.

Всего за время пандемии в России выявили более 9,9 миллиона случаев инфицирования коронавирусом. Вылечить удалось свыше 8,7 миллиона пациентов. Полный курс вакцинации уже прошли более 67 миллионов жителей страны.