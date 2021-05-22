Ученые предрекли пандемию птичьего гриппа

Китайские ученые снова обратились к птичьему гриппу H5N8. Штамм вируса и его состав указывают еще на одну возможную пандемию. Об этом написал научный журнал Medical Xpress.

«Новый штамм вируса гриппа был впервые обнаружен у утки в Китае еще в 2010 году. К 2014 году в Японии и Южной Корее были зарегистрированы вспышки среди домашних и среди диких птиц. А к 2016 году его обнаружили у птиц в Индии, России, Монголии, США и некоторых странах Европы», — говорится в статье.

По данным ученых, в прошлом году вспышки были зарегистрированы в 46 странах. Специалисты отметили, что у семи сельскохозяйственных рабочих в России в декабре 2020 года были выявлены перекрестные инфекции. Врачам пока не удалось обнаружить передачу вируса от человека к человеку. Однако после того как скрещивание произошло, вирусу, как правило, не нужно много времени, чтобы адаптироваться к другим жертвам.

Специалисты отметили, что предотвратить пандемию поможет ряд мер. В частности, нужно следить за фермами, рынками и дикими птицами. А пока фармацевтические компании должны заняться разработками вакцины против этого вируса.

В начале апреля стало известно, что Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» начал разрабатывать прототип тест-системы для выявления штамма птичьего гриппа.