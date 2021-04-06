Центр «Вектор» разработает прототип тест-системы для выявления птичьего гриппа

Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» начал разрабатывать прототип тест-системы для выявления штамма птичьего гриппа. Пока риск распространения заболевания в России потенциален, но нужно сделать все, чтобы он никогда не был реализован.

Роспотребнадзор уже подготовил рекомендации для защиты работников ферм и птицефабрик. Об этом газете «Известия» рассказала в интервью глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Это разработка тест-систем, разработка вакцин, усиление мер защиты людей, которые имеют непосредственный контакт с птицей по роду деятельности. <…>. А наш ГНЦ ВБ „Вектор“ приступил к созданию прототипа тест-системы», — сказала Попова.

Глава Роспотребназора уточнила, что в прошлом году было привито от гриппа рекордные 60% населения. Поэтому случаи этого вируса зимой были единичными.

«Это результат двух действий: иммунизации против гриппа большого количества населения и тщательное выполнение рекомендаций по защите от коронавируса. Ведь респираторные вирусы передаются одинаково», — подчеркнула Попова.

По ее данным, осенью россияне в основном заражались парагриппом, риновирусом, аденовирусом и сезонным коронавирусом. Причем его удельный вес снижается.

В марте Попова сообщила о первых случаях инфицирования человека вирусом гриппа птиц A (H5N8). Он начал мутировать и передаваться от человека к человеку.