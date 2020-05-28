Ученые поняли, как можно полностью победить коронавирус

Специалисты из Рокфеллеровского университета в Нью-Йорке нашли у перенесших COVID-19 антитела, которые могут защищать от повторного заражения. Это доказывает, что мир способен создать эффективные вакцины для победы над пандемией коронавируса.

Статья ученых опубликована на портале bioRxiv. В исследовании участвовали 149 человек, переболевших коронавирусной инфекцией. Эти люди сдали плазму крови с антителами, которые вырабатывают их иммунные В-клетки. Ее смешали с псевдовирусом 2019-nCoV — обезвреженным вирусом, где РНК заменили на нуклеиновые кислоты владельца. Специалисты проверили, как получившаяся смесь может заражать человеческие клетки.

У 33% участников эксперимента нейтрализующая способность плазмы оказалась ниже определяемых уровней. То есть организм этих людей, скорее всего, поборол вирус еще на первом этапе иммунного ответа. Тогда начинает работать врожденный иммунитет, это происходит еще до выработки антител. Результаты большинства добровольцев показали слабую или умеренную нейтрализующую способность. Однако у 1% доноров она была достаточно высокой.

Большое число нейтрализующих антител в сыворотке дает возможность исследователям выделять B-клетки, воспроизводящие их, клонировать антитела из этих клеток, а также использовать их для выработки сильной иммунной реакции у других людей.

Специалисты определили 40 антител, которые хорошо нейтрализуют вирус. Ученые сосредоточились на трех. Их клонировали и в будущем будут использовать. Эффективные антитела связываются с тремя участками в белке-«шипе» (S-белке). Он играет одну из главных ролей в проникновении вируса в клетки хозяина.

Ранее биологи провели исследование и выяснили, что дикие животные могут заразиться коронавирусом.