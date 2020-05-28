Биолог рассказал о риске диких животных подхватить коронавирус

Специалисты провели исследование и выяснили, что некоторые дикие животные рискуют заразиться коронавирусом от людей. В список попали 40 видов обитателей океанариумов и другие животные.

Биолог и участник конференций Конвенций ООН в области охраны животных и биоразнообразия Мария Воронцова рассказала, что ученые проводили скрининг животных. Они пытались понять, в чьих клетках есть рецепторы, в которые может попасть коронавирус.

«Сравнительно недавно было выделено 40 видов животных по структуре клеток, на которые вирус может сесть и может их заразить. В частности, это все зубатые киты: дельфины, белухи, косатки, нарвалы, а также тюлени. В группу риска попали и человекообразные обезьяны», — привело слова Воронцовой РИА «Новости».

Она добавила, что сейчас специалисты защищают от инфицирования горилл в Африке. Кроме того, обитатели океанариумов намного больше подвержены риску заразиться. При этом передача вируса возможна не только от человека, но и к нему.

«Если вернуться к животным, то, например, косатки — животные очень нежные и легко заражаются от человека. В океанариумах животные живут только в присутствии ветеринара, поэтому коронавирус будет дополнительной нагрузкой», — пояснила биолог.

Ранее Роспотребнадзор заверил, что человек не может подхватить коронавирус от домашних питомцев. Однако любимцы могут заразиться от хозяев, поэтому ведомство посоветовало просить других членов семьи ухаживать за хвостатыми в случае заболевания.