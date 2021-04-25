Ученые объяснили антирекорды Индии по коронавирусу

Взрывной рост распространения заболеваемости в Индии вызван новыми штаммами коронавируса. В особенности, «британский» вариант и его двойная мутация B.1.617. В Пенджабе он стал основным вариантом инфекции, в Махараштре его распространение превысило 50% случаев.

Об этом на пресс-конференции заявил директор Национального центра по контролю заболеваний Суджит Сингх.

«Сценарий все еще разворачивается, но мы наблюдаем рост с 28% образцов, имеющих „британский“ штамм во вторую неделю марта, до 50% в последнюю неделю марта, и если мы просто попытаемся соотнести всплеск, который мы наблюдаем в Дели, я думаю, что он напрямую коррелирует с типом варианта, который мы наблюдаем», — цитирует его РИА «Новости».

По его словам, в целом распространенность новых штаммов в Индии невелика. «Британский» штамм был выделен в 11% случаев инфицирования, его двойное вариант — в 7%. «Южноафриканский» штамм обнаружен в менее чем 1% образцов.

Индия находится на втором месте в мире по числу выявленных случаев коронавируса. В ней зарегистрировано больше 16,9 миллионов заражений. Крематории в стране не справляются, а погребальные костры на улицах горят днем и ночью.