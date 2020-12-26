Ученые назвали неожиданный способ распространения коронавируса

Южнокорейские ученые исследовали распространение коронавируса. Они выяснили, что в многоквартирных домах инфекция может попасть в комнату по вентиляции.

Результаты исследования ученых опубликованы на портале Science Direct. Изучать способы распространения коронавируса они стали после заболевания нескольких семей. Все заразившиеся проживали в одном и том же доме, но на разных этажах.

Сначала положительный результат теста пришел женщине с шестого этажа, а затем заболели семьи на четвертом и пятом этажах. После этого врачи подтвердили диагноз пациентов, которые жили еще выше. По словам всех жильцов, никто из них не общался друг с другом. Более того, два человека ходили только пешком и не пользовались лифтом.

Во время исследования ученые пришли к выводу, что причиной заражения стала общая вентиляция, соединяющая все квартиры. Специалисты полагают, что коронавирус попадал в комнаты через вентиляционное отверстие в ванной.

Ранее вирусолог, член-корреспондент РАН Сергей Нетесов рассказал, что коронавирус более устойчив к низким температурам. Он отметил, что при холоде вирус остается на поверхностях дольше.