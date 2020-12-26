Влияние морозов на распространение коронавируса оценили

Вирусолог, член-корреспондент РАН Сергей Нетесов рассказал, что экстремальные морозы, которые ожидаются в Сибири, могут спровоцировать более активное распространение коронавируса в регионе. Это связано с тем, что при низких температурах он более устойчив.

По данным ТАСС, в регионе ожидаются экстремально низкие температуры — до минус 50 градусов. Об этом рассказал руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Вирусолог пояснил, что чем ниже температура воздуха, тем дольше коронавирус остается на различных поверхностях. Этот период совпадает с новогодними праздниками, когда люди особенно активно будут встречаться, общаться и, соответственно, заражать друг друга.

С другой стороны, часть народу предпочтет остаться дома из-за сильных морозов, считает Нетесов. Оценить влияние этих обстоятельств на эпидемическую ситуацию пока точно нельзя, так как нет никаких исследований даже для уже давно известных вирусов.

По данным «Газеты.ru», ученые установили возможность заражения коронавирусом через вентиляцию.