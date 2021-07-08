Ученые нашли место размножения коронавируса в организме человека

Слюнные железы — это резервуар, где коронавирус может размножаться. К такому выводу пришли ученые из Медицинской школы университета Сан-Паулу в Бразилии. Результаты их исследования опубликовало издание The Journal of Pathology.

«До сих пор считалось, что только вирусы, вызывающие распространенные заболевания, такие как герпес, используют слюнные железы в качестве резервуаров. Но наше открытие может помочь объяснить, почему SARS-CoV-2 обладает столь высокой заразностью», — приводит издание слова одного из научных работников университета Бруно Фернандеса Матука.

Патологи, стоматологи и отоларингологи изучили образцы трех типов слюнных желез — околоушных, поднижнечелюстных и малых — у умерших от ковида. Они выяснили, что ткани этих желез служат некими резервуарами, где активно размножается коронавирус. Исследователи нашли скопления коронавируса в слюнных железах при помощи электронного микроскопа.

Ранее британские ученые установили, что о заражении коронавирусом могут сигнализировать воспаленные шишки на языке, которые сопровождаются припухлостью.