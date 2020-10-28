Ученые из Великобритании усомнились в эффективности первых вакцин от COVID-19

Вакцины от коронавируса первого поколения могут быть эффективными не для всех. Они могут оказаться несовершенными и только уменьшать симптомы, а не лечить. Такое заявление сделала руководитель рабочей группы правительства Великобритании по вакцине от COVID-19 Кейт Бингэм.

«Первое поколение вакцин, скорее всего, будет несовершенным, мы должны быть готовы, что они могут не предотвращать заражение, а, скорее, уменьшать симптомы, и даже тогда могут работать не для всех или не на длительный период», — процитировал Бингэм научный журнал Lancet и добавил, что вакцина от коронавирусной инфекции — самая ожидаемая в истории.

Глава рабочей группы заявила, что точно не знает, появится ли в Соединенном Королевстве вакцина от коронавируса или нет. Она призвала не испытывать излишний оптимизм и уверенность. Бингэм сообщила, что британская рабочая группа имеет доступ к шести возможным вакцинам.

Научные советники Кабмина Великобритании до этого сообщали, что рассчитывают на появление вакцины в стране к началу 2021 года. Они не исключали, что вакцинация начнется перед Рождеством. Независимое исследование от Бристольского университета показало, что разрабатываемая в Оксфорде вакцина безопасна и эффективна. Об этом написало РИА «Новости».

Тем временем Россия начала производство второй вакцины от коронавируса. Она называется «ЭпиВакКорона», ее разработали ученые из центра «Вектор».