Ученые: эпидемия коронавируса могла начаться в Китае еще летом 2019-го

Китайцы могли столкнуться с новым коронавирусом еще летом 2019 года. На это указывают запросы в поисковиках и спутниковые снимки больничных парковок в Ухане.

Группа исследователей из медицинской школы Гарвардского университета проанализировала указанные данные за период с января 2018-го по 30 апреля 2020 года. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на данные научной работы.

Ученые заметили, что у клиник Уханя в конце лета и начале осени 2019 года выросло число паркуемых машин. При этом в поисковой системе Baidu пользователи интересовались кашлем и диареей, которые возникают при COVID-19.

SARS-CoV-2, по мнению специалистов, вполне мог циркулировать среди населения до того, как его выявили на уханьском рынке.

«В период с сентября по октябрь 2019 года у пяти из шести больниц машины парковались значительно чаще. В этот период число поисковых запросов Baidu по словам „диарея“ и „кашель“ тоже было высоким», — отметили американские исследователи.

Они предположили, что вирус появился на юге Китая. Ко времени его выявления в декабре 2019 года SARS-CoV-2 мог уже распространиться по другим странам и адаптироваться для передачи между людьми.

Тем не менее ученые не стали однозначно утверждать, что увеличение поисковых запросов и занятость парковочных мест у больниц в Ухане имеют прямое отношение к коронавирусу.

Сейчас во всем мире, по данным Университета Джонса Хопкинса, подтверждено более семи миллионов случаев COVID-19. Скончались свыше 400 тысяч человек.