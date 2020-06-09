    09 июня 2020, 11:26

    Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 7 млн человек

    Анастасия Кременчугская

    В мире коронавирус обнаружили у 7 118 471 человека. За время пандемии от инфекции нового типа скончались 406 522 пациента. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на данные американского университета Джонса Хопкинса.

    Выздоровели при этом 3 293 579 пациентов.

    За прошедшие сутки COVID-19 подтвердился у 103  342 человек, скончались от болезни — 3 670.

    США все еще занимают первое место по числу зараженных и умерших. Там зарегистрировано 1,9 миллиона заболевших и более 110 тысячи смертей.