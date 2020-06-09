Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 7 млн человек
В мире коронавирус обнаружили у 7 118 471 человека. За время пандемии от инфекции нового типа скончались 406 522 пациента. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на данные американского университета Джонса Хопкинса.
Выздоровели при этом 3 293 579 пациентов.
За прошедшие сутки COVID-19 подтвердился у 103 342 человек, скончались от болезни — 3 670.
США все еще занимают первое место по числу зараженных и умерших. Там зарегистрировано 1,9 миллиона заболевших и более 110 тысячи смертей.