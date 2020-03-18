Участница изолированного от мира реалити-шоу расплакалась из-за новостей о COVID-19

Зрители в Германии наблюдают за жизнью участников реалити-шоу «Большой брат». Они полностью изолированы, поэтому не знают о пандемии коронавируса в мире. Во время специального выпуска ведущий рассказал про бушующую инфекцию — и одна из девушек не смогла сдержать слез.

Специальный выпуск, посвященный коронавирусу, вышел на экраны вечером 17 марта. До этого участники шоу ничего не слышали о пандемии. Всех людей собрали в комнате, после чего ведущий начал рассказывать о COVID-19 и тех мерах, которые Германия принимает для борьбы с инфекцией.

Сначала участники просто были озадачены, но после просмотра ролика о болезни начали реагировать более эмоционально, задавая вопросы. От ситуации в мире ведущий перешел конкретно к Германии, где канцлер Ангела Меркель призвала жителей к благоразумию. В стране отменили мероприятия и закрыли кафе и другие заведения.

«В том, что касается людей в масках, то люди носят маски для личной защиты, но тут спорно, какие маски помогают, помогают ли», — отметил ведущий реалити, пишет РИА «Новости».

В какой-то момент одна из участниц разрыдалась. «Мишель, все хорошо? Все это чересчур, да?» — забеспокоился мужчина.

«Моей маме 55 лет, и у нее ХОБЛ (хроническое обструктивное заболевание легких), поэтому для меня это просто слишком», — рассказала девушка, вытирая слезы платком.

Ее поспешили успокоить, так как руководство шоу постоянно связывается с родственниками участников.

Источник фото: twitter.com/bbspy

В конце ведущий назвал способы профилактики заболевания и показал молодым людям видеопослания от их близких. Слова родных так растрогали участников, что почти никто не смог сдержать эмоций.

В Германии зафиксировано 7,2 тысячи пациентов с коронавирусом. Летальных исходов насчитывается 12. В мире от COVID-19 погибли более 7,9 тысячи человек, а заразившихся насчитывается свыше 199 тысяч человек.