Мир 19 декабря 2022, 11:41 Участников Pussy Riot задержали в Катаре из-за акции во время ЧМ-2022 Участника Pussy Riot Верзилова задержали в Катаре за попытку устроить акцию на ЧМ-2022 РИА «Новости»

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Служба безопасности задержала в Катаре участников группы Pussy Riot. Они хотели устроить акцию во время финального матча чемпионата мира по футболу. Об этом написало агентство Reuters и газета Der Spiegel. Участники группы пытались выскочить на футбольное поле во время игры.

Петр Верзилов* с Вероникой Никульшиной* и еще одной активисткой пытались выскочить во время игры на футбольное поле. Они хотели привлечь внимание к действиям России на Украине, к заключению Алексея Навального** и ситуации в Иране. Об этом сообщили представители организации «Кино за мир» (Cinema for Peace). РБК направил запрос по поводу случившегося в пресс-службу посольства РФ в Катаре, также он ждет комментариев от Никульшиной* и Верзилова*.

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Участники Pussy Riot отметились акцией во время финале ЧМ-2018, тогда соревнования проходили в Москве. Верзилов* и другие представители Pussy Riot организовали акцию «Милиционер вступает в игру» во время матча между футболистами Хорватии и Франции. Четыре человека, переодетые в форму полицейских, выскочили на поле и пробежались рядом с игроками двух сборных. Игру пришлось приостановить, активистов задержали.

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Чемпионат мира по футболу завершился 18 декабря в Катаре. Сборная Аргентины обыграла в финальном матче команду Франции и стала чемпионом мира.

* Внесены в России в список иноагентов.

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