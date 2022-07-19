Участники саммита в Тегеране согласились, что США должны покинуть Сирию

На трехстороннем саммите в Тегеране Россия, Турция и Иран согласились с необходимостью для США покинуть Сирию. Гаранты астанинского процесса продолжать помогать сирийскому народу.

Президент Ирана Эбрахим Раиси заявил о достигнутых договоренностях по итогам встречи.

«Россия, Иран и Турция подтвердили, что территориальная целостность Сирии должна быть сохранена», — подчеркнул он, добавив, что астанинская «тройка» будет и впредь оказывать гуманитарную помощь Сирии.

Раиси указал на эффективность астанинского формата. Работу по этой формуле стороны планируют продолжить. Следующий саммит состоится в России.

На встречу стран — гарантов Сирийского урегулирования в Тегеране прибыли президент РФ Владимир Путин, турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган и их иранский коллега Ибрахим Раиси.

Глава РФ провел отдельные переговоры с Эрдоганом, Раиси и верховным лидером Ирана Али Хаменеи.