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    19 июля 2022, 22:29

    Участники саммита в Тегеране согласились, что США должны покинуть Сирию

    Президент Ирана Раиси: Иран, Россия и Турция согласились, что США нужно покинуть Сирию

    Александра Ломейко

    На трехстороннем саммите в Тегеране Россия, Турция и Иран согласились с необходимостью для США покинуть Сирию. Гаранты астанинского процесса продолжать помогать сирийскому народу.

    Президент Ирана Эбрахим Раиси заявил о достигнутых договоренностях по итогам встречи.

    «Россия, Иран и Турция подтвердили, что территориальная целостность Сирии должна быть сохранена», — подчеркнул он, добавив, что астанинская «тройка» будет и впредь оказывать гуманитарную помощь Сирии.

    Раиси указал на эффективность астанинского формата. Работу по этой формуле стороны планируют продолжить. Следующий саммит состоится в России.

    На встречу стран — гарантов Сирийского урегулирования в Тегеране прибыли президент РФ Владимир Путин, турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган и их иранский коллега Ибрахим Раиси.

    Глава РФ провел отдельные переговоры с Эрдоганом, Раиси и верховным лидером Ирана Али Хаменеи.