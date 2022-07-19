Путин, Эрдоган и Раиси начали трехсторонние переговоры

Президенты России, Турции и Ирана начали трехсторонний саммит стран — гарантов астанинского процесса по Сирии. Переговоры Владимира Путина, Реджепа Тайипа Эрдогана и Ибрахима Раиси проходят в Тегеране.

Перед началом трехсторонних переговоров лидеры стран вышли к журналистам и сделали совместное фото.

Путин прибыл на саммит вечером 19 июля. Он находится в Тегеране с однодневным визитом. Президент уже провел отдельные встречи с Эрдоганом, Раиси и верховным лидером Ирана Али Хаменеи.

С турецким лидером Путин обсудил ситуацию с вывозом зерна из портов в Черном море. Также он затронул сирийский вопрос и различные двусторонние проекты, написало РИА «Новости» со ссылкой на корреспондента.

С главой Ирана российский президент обсудил развитие торговли и вопросы международной безопасности. Как уточнил помощник Путина Юрий Ушаков, тема предоставления России беспилотников не поднималась ни в разговоре с Раиси, ни при встрече с Хаменеи.

Главной темой трехстороннего саммита станет ситуация в Сирии. Следующие переговоры Путин предложил провести в России.