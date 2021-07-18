Участники межафганских переговоров, которые прошли в столице Катара, приняли итоговое заявление. В нем сказано, что для достижения соглашения переговоры будут продолжены на высоком уровне. Пока они договорились избегать потерь среди гражданских лиц и сотрудничать по доставке гуманитарной помощи.

Как сообщило РИА «Новости» со ссылкой на итоговый документ, участники переговоров признали необходимость достижения компромисса в интересах всех афганцев на основе принципов ислама.

Переговоры в Дохе продолжались два дня. По результатам первого дня встречи генеральный прокурор Афганистана Джелалуддин Шинвари заявил, что радикальное движение «Талибан»* не согласится на долгосрочный режим прекращения огня если не будет выполнено их условие.

Они потребовали освободить из тюрем семь тысяч заключенных и исключить их санкционного списка ООН имена руководителей движения. Заместитель министра по делам мира Афганистана им в этом отказал.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подтвердила, что движение «Талибан»* запрещено как организация в России. Но Москва, поддерживая контакты с талибами, выполняет положения резолюции Совета безопасности ООН.

* — террористическая организация, запрещена в России.