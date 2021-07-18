Захарова объяснила переговоры Москвы с талибами

Поддерживая контакты с талибами (террористическое движение «Талибан»* запрещено в РФ), Россия выполняет положения резолюции Совета безопасности ООН. Страна призывает их начать переговоры с правительством Афганистана.

Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1».

«Да, действительно, движение „Талибан“* запрещено как организация в нашей стране. Дело в том, что Россия неоднократно подчеркивала, что не только не поддерживает, но всячески подтверждает свою решимость в борьбе с международным терроризмом и неприятие какой-либо террористической деятельности, в том числе движения талибов», — отметила она.

Захарова добавила, что многие забывают про один важный нюанс: движение талибов является частью межафганского диалога. Ведя с талибами переговоры, Россия исполняет резолюцию Совета безопасности ООН. Ведь организация не раз призывала все страны поощрять этот диалог. Поэтому в переговорах России с талибами нет никакого противоречия — страна просто поддержала резолюцию и исполнила ее на практике.

Официальный представитель МИД напомнила, что документ приняли весной 2020 года. Однако Россия на протяжении многих лет говорила о том, что написали в резолюции — проведение межафганских переговоров необходимо поощрять.

* Движение «Талибан» признано террористическим и запрещено в РФ.