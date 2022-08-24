Россия и США заинтересованы в восстановлении инспекционного режима в рамках ДСНВ

Восстановление инспекционного режима в рамках Договора о дальнейших мерах по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) в интересах и РФ, и США, заявил посол России в США Анатолий Антонов. Его слова передал ТАСС.

Администрация президента Джо Байдена заявила ранее, что работает над решением вопросов, поставленных российской стороной. По мнению высокопоставленного дипломата, договор необходим для обеспечения гарантий безопасности.

«Скорейшее восстановление полноформатного инспекционного режима в интересах как России, так и США», — отметил Антонов.

Возобновление инспекций невозможно без равноправия, подчеркнул он. В США должны не на словах показать приверженность соглашению.

СНВ-3 был подписан в 2010 году Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой. В 2021 году российский парламент ратифицировал продление ДСНВ до февраля 2026 года.

В ООН призвали стороны соглашения разрешить все споры, связанные с документом. Это единственный договор между двумя странами о контроле ядерного оружия.