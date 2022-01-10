Участники беспорядков ворвались в Центральный Государственный музей Казахстана в Алма-Ате, сообщил телеканал «Хабар 24». Они хотели завладеть мечами и копьями воинов гуннов и саков.

«Террористы вторглись в музей, чтобы взять на вооружение мечи и копья гуннских и сакских воинов», — привело РИА «Новости» слова ведущего телеканала.

Работники музея, по данным телеканала, «ночевали» на рабочем месте, поскольку опасались, что «мародеры» могут разграбить коллекцию. Центральный государственный музей находится недалеко от здания администрации города.

«Мы закрыли все двери и смотрели по камерам видеонаблюдения, и где-то к четырем часам утра к музею подошла толпа», — рассказала заместитель директора музея Бибигуль Дандыгараева.

Она отметил, что не знала, что делать, и у нее не было тактики в голове. Подошедшая толпа выломала дверь, отметила собеседница телеканала. По ее словам, сначала вошли шесть-семь человек, позади них была толпа из 200 людей.

«Я точно не помню, что им говорила, но пыталась их убедить не трогать ничего, ведь это наша общая история, которую нельзя потерять», — заявила Дандыгараева.

Она отметила, что некоторые из нападавших держали в руках ножи. Женщина завила, что в итоге она все же смогла убедить нападавших. Они отступили, не тронув при этом хранящиеся в музее экспонаты.

Митинги в Казахстане начались 2 января. На западе страны жители вышли на мирные акции после повышения цен на сжиженный газ. Через несколько дней эти акции переросли в беспорядки и столкновения с полицией. По мнению российского посла Анатолия Антонова, беспорядки в Казахстане произошли после «бегства» американских сил из Афганистана, а также развития в регионе экстремистских течений. Он призвал все демократические силы в мире помочь властям Казахстана оправиться от потрясений, а не предпринимать попытки еще сильнее расшатать ситуацию.