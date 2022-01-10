Беспорядки в Казахстане произошли после «бегства» американских сил из Афганистана, а также развития в регионе экстремистских течений. Об этом заявил российский посол в Соединенных Штатах Анатолий Антонов.

В своем комментарии на странице российского диппредставительства в Facebook Антонов отметил, что Казахстан оказалась под ударом радикалов, которые исповедуют «человеконенавистническую идеологию».

Он уточнил, что тысячи джихадистов и мародеров предприняли попытку подорвать конституционный строй, применяют оружие против мирных жителей, а также причиняют ущерб государственному и частному имуществу.

«Замечу, что все это происходит после американского бегства из Афганистана и стремительного развития на этом фоне экстремистских идей и течений в регионе», — заявил Антонов.

Российский посол в США призвал все демократические силы в мире помочь властям Казахстана оправиться от потрясений, а не предпринимать попытки расшатать ситуацию еще сильнее.

Дипломат отметил, что первые часы работы миротворческого контингента ОДКБ, который прибыл в Казахстан, показали его эффективность, а также нацеленность на восстановление мира и конституционного порядка. Он подчеркнул, что решение об отправке в республику коллективных сил ОДКБ приняли на основе уставных документов организации.

Миротворцы прибыли в республику по просьбе законного президента страны Касым-Жомарта Токаева.