Участники беспорядков под Полтавой ответили Зеленскому

Зеленский назвал зачинщиков беспорядков в Новых Санжарах приезжими «вирусологами в спортивных костюмах». Сами «вирусологи» с этим не согласились и записали видеообращение. Они уверяют, что они местные.

Три парня встали в ряд, включили камеру и рассказали, что сами они местные, а вовсе никакие не приезжие титушки. Один из них подчеркнул, что он участник боевых действий и патриот Украины. Видео опубликовал телеканал PoltavskeTV.

Молодые люди едва ли решили вопрос с ЧП под Полтавой, так как ничего особенного они не сообщили, а подобный ролик мог записать кто угодно. В комментариях к видео отметили, что у них полтавский акцент. Сняли видео на пороге администрации Полтавской области.а

Украина вывезла 48 сограждан и 27 иностранцев из китайского Уханя из-за разгула коронавируса. Людей собрались разместить на карантин в пансионате под Полтавой. Местные жители устроили протест и забросали автобусы с эвакуированными камнями. Были стычки с полицией. Президент Украины Владимир Зеленский после этого записал видеообращение к нации. Он отметил, что панику среди местных жителей из-за сограждан из Уханя посеяли специально. К беспорядкам людей призывали известные «вирусологи в спортивных» костюмах. Глава Украины пообещал разобраться в ситуации и наказать виновных.