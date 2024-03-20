Мир 20 марта 2024, 04:02 Румынские наемники похвалились участием в атаках на приграничье России Румынские наемники заявили, что участвовали в нападении на приграничье России Freepik

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Наемники из Румынии заявили, что участвовали в нападении на российские приграничные регионы. Видео и заявление опубликовали на странице группы Romanian Battlegroup Getica в соцсети.

«Мы совершили рейды на их (российские — прим. ред.) приграничные деревни», — сказано в заявлении.

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Румынские наемники указали, что нападали на российское приграничье вместе с террористической организацией «Русский добровольческий корпус»*. Боевики опубликовали видео с обстрелами регионов РФ на границе.

В составе атакующих Курскую и Белгородскую области украинских ДРГ заметили ичкерийцев**. Военкор Коц отметил, что в ВСУ собрали весь сброд.

* Террористическая организация, запрещенная на территории России

** «Чеченская Республика Ичкерия» — признана террористической организацией и запрещена в России.