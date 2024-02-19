Мир 19 февраля 2024, 18:42 Убившего котенка мужчину потребовали отправить в тюрьму в Турции РИА «Новости»: почти 250 тысяч турок потребовали осудить живодера, убившего кота Freepik

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В Турции история с издевательством над котенком, которого убил местный житель, вызвала резкий резонанс. Петиция с требованием посадить живодера в тюрьму набрала почти 250 тысяч подписей, сообщило РИА «Новости».

Прокуратора одного из районов Стамбула возбудила дело против местного жителя и потребовала заключить его под стражу на срок до четырех лет за жестокое обращение с животным. Гражданин Кельоглан избил котенка, а затем оставил его умирать.

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Видеозапись издевательства над животным оказалась в Сети. Обвиняемый в ходе допроса признал свою вину. Петицию с требованием осудить и арестовать живодера подписали уже более 244 тысяч человек. Среди чаще всего встречающихся комментариев есть опасения, что «завтра он сделает то же самое с нашими детьми».

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге спасли кота после того, как над ним издевались живодеры. У бездомного животного были сильно повреждены лапы, в результате чего произошел некроз тканей. У четвероногого также было зафиксировано сильное истощение и обезвоживание. Врачи были вынуждены пойти на операцию с ампутацией конечностей.