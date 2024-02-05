Происшествия 05 февраля 2024, 21:44 Коту Кардамону ампутировали лапы после издевательств живодеров на кладбище Петербурга Директор приюта Прибыш: после издевательств живодеров коту ампутировали все лапы Unsplash

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Кота Кардамона спасают в Санкт-Петербурге после ампутации конечностей, которую пришлось сделать из-за издевательств живодеров на кладбище. Про восстановление животного РИА «Новости» рассказала руководитель приюта «КотКурорт» Ольга Прибыш.

Директор приюта отметила, что звонок от сотрудницы ритуального магазина, расположенного на кладбище в Сестрорецке, поступил 1 февраля около полудня. Женщина сообщила, что на территории появился кот в плохом состоянии. Прибыш забрала кота и дома обнаружила, что у него сильно повреждены лапы.

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Хирург после осмотра дал заключение, что кота мучили живодеры — ему перевязывали лапы длительное время, в результате чего пошел некроз тканей. У животного также сильное истощение и обезвоживание.

«На данный момент проведены уже две операции, по ампутации всех конечностей. Сегодня состояние нашего Кардамона начало улучшаться», — отметила Прибыш.

Кота ждет длительный восстановительный период, а потом протезирование лап. Подобные протезы делают в Новосибирске. Прибыш сообщила, что по факту издевательств над животным написали заявление в полицию.

В Махачкале жители призвали наказать школьников, которые жестоко избили кота. Живодеры попали на камеры видеонаблюдения, ролик вызвал резонанс в обществе.