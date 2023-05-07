07 мая 2023, 20:58
Украина подтвердила, что администрация Байдена спонсирует терроризм — Захарова
Представитель МИД Захарова: киевский режим заявил, что Белый дом спонсирует терроризм
Украина подтвердила, что Белый дом спонсирует терроризм. Такое заявление в своем Telegram-канале сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя высказывание начальника ГУР Минобороны Украины Кирилла Буданова.
Ранее он дал интервью сайту Yahoo News. Когда журналисты задали ему вопрос о вероятной причастности к убийству Дарьи Дугиной, Буданов прямо не ответил, но заявил, что Украина убивала и будет убивать россиян «в любой точке мира до полной победы».
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«Это прямой удар по Белому дому. Киевский режим заявил о том, что администрация Байдена спонсирует терроризм», — прокомментировала эти слова Захарова.
Накануне под Нижнем Новгородом взорвали автомобиль писатели и общественного деятеля Захара Прилепина. По мнению Захаровой, ответственность за покушение лежит на США и Британии. Она заявила, что эти страны взрастили еще одну международную террористическую организацию под названием «киевский режим».
Белый дом в США
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Погибла Дарья Дугина
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