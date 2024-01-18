Мир 18 января 2024, 02:44 Убивает за 7 дней. Китайские ученые создали новый коронавирус Daily Mail: коронавирус со смертностью до 100% создали в Китае Unsplash

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Китайские ученые создали новый вирус из рода коронавирусов, способный вызывать смерть в 100% случаев. Об этом сообщило издание Daily Mail.

Исследователи дали ему название «коронавирус-убийца». Эксперимент провели в рамках изучения вирусов, чтобы в дальнейшем научиться бороться с ними эффективно. Китайские вирусологи назвали его отличной моделью для понимания патогенных механизмов SARS-CoV-2.

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Новый вирус обнаружили у малазийских панголинов. В ходе экспериментов вирус-мутант перенесли в организм мышей. Во время наблюдений выяснилось, что зараженные грызуны умирали в течение семи-восьми дней. Как оказалось, вирус съедал их органы.

Также ученые пришли к выводу, что вирус передается по воздуху. В первые дни после заражения грызуны испытывали слабость и теряли вес. Затем глаза мышей белели и они умирали.

Минздрав США ранее сообщил, что китайские исследователи выявили коронавирус за две недели до того, как эту информацию передали в ВОЗ.