Мир 18 января 2024, 01:57 Китай две недели скрывал начало пандемии COVID-19 WSJ: власти КНР выявили COVID-19 за две недели до передачи информации ВОЗ РИА «Новости»

Читать 360tv в

Китайские ученые выявили смертельный коронавирус за две недели до того, как власти страны передали эту информацию Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Об этом сообщило издание The Wall Street Journal со ссылкой на данные Минздрава США.

Китайский исследователь загрузил в базу данных почти полную последовательность структуры SARS-CoV-2 28 декабря 2019 года. Об этом стало известно, так как база управляется правительством США.

Реклама

По мнению экспертов, эти две недели могли сыграть важную роль в борьбе с пандемией COVID-19. Это относится не только к определению путей распространения вируса, но и к своевременной разработке вакцин и средств защиты.

«Это подчеркивает, насколько осторожно мы должны относиться к точности информации, которую обнародовало китайское правительство», — заявил вирусолог онкологического исследовательского центра Фреда Хатчинсона Джесси Блум.

Издание отметило, что в то время власти КНР описали вспышку заболевания в Ухане как вирусную пневмонию «неизвестного происхождения», а оптовый рынок морепродуктов, где она произошла, на тот момент еще не закрыли.

Ранее бразильские ученые выяснили, что веганская или вегетарианская диеты снижают риск заражения коронавирусом на 39%.