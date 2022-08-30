«Убита антироссийской ненавистью». Поминальная служба по Дугиной прошла в Италии

Служба в память об убитой российской журналистке Дарье Дугиной прошла в одной из церквей Римини. В воскресенье утром, по данным местной газеты Corriere Romagna, на той же улице украинская диаспора провела мирную акцию протеста.

Предшествовала мессе в Santuario della Madonna della Misericordia полемика вокруг некролога, листовки с ним расклеили на улицах города. Церковь объявила о времени проведения мессы, а также сопроводила изображение Дугиной фразой «Убита антироссийской ненавистью».

Поминальное мероприятие согласовали в епархии Римини. Как отметило издание, дону Себастьяно Бенедеттини вышестоящая инстанция рекомендовала «не говорить ни о политике, ни о российско-украинском конфликте».

Акция украинцев, как указано, носила молчаливый характер. Мессу они назвали провокацией, считая погибшую российскую журналистку якобы «причастной к разжиганию конфликта на Украине».

Поминальное мероприятие в память о Дугиной прошло на прошлой неделе и в Вероне. Несколько десятков человек пришли на центральную площадь Бра, в руках у них были российские и итальянские флаги, а также фотографии убитой журналистки.

Утром 29 августа ФСБ заявила, что сообщником Натальи Вовк в убийстве Дарьи Дугиной является Богдан Цыганенко. Он, по данным ведомства, помог Вовк найти поддельные государственные номера и документы на имя реально существующей гражданки Казахстана, а также собрать самодельное взрывное устройство.