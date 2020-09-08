Убийцам Хашукджи вынесли приговор. Турция призвала продолжить расследование

Мы до сих пор не знаем, что случилось с телом Хашукджи, кто хотел его смерти и были ли местные сообщники Фахреттин Алтун директор по связям с общественностью при президенте Турции

Алтун добавил, что все эти вопросы «ставят под сомнение достоверность судебных разбирательств в Саудовской Аравии».

Он также призвал саудовские власти сотрудничать с расследованием убийства Хашукджи, которое продолжается в Турции.

По словам чиновника, «это единственный способ предотвратить подобные злодеяния в будущем».

В понедельник 7 сентября суд Саудовской Аравии вынес окончательные приговоры осужденным по делу об убийстве Хашукджи. Пятерым фигурантам отменили смертные приговоры, назначив им по 20 лет лишения свободы. Еще одного приговорили к 10 годам. Двое оставшихся получили по семь лет заключения.

Хашукджи — известный саудовский журналист, критиковавший власти страны. С 2017 года он жил в США, был колумнистом газеты The Washington Post. В октябре 2018 года его вызвали в посольство Саудовской Аравии в Стамбуле, где и убили. Тело журналиста до сих пор не нашли.