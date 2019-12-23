Суд приговорил пятерых обвиняемых в убийстве Хашукджи к казни

Всего по обвинению в убийстве журналиста проходили 11 человек. Но доказать вину чиновников, близких к наследному принцу Мухаммеду бен Салману, доказать не удалось.

В частности, отстраненный с поста главного советника принца Сауд аль-Кахтани подвергся допросу, но никаких доказательств его вины следователи не нашли. Кроме того, суд признал невиновным бывшего высокопоставленного сотрудника разведки Ахмеда Алассири.

По приговору суда пятерых осужденных за убийство журналиста казнят, троих заключат в тюрьму на 24 года.

Уехавший в США из Саудовской Аравии журналист Джамал Хашукджи пропал в прошлом году после того, как он посетил посольство королевства в Стамбуле. По версии следствия, его убили члены специальной группы, которые для этого прибыли в Турцию. После расправы труп журналиста расчленил патологоанатом Салах аль-Тубейги. После место убийства обработали химическими растворами. Выйти на группу удалось благодаря записям прослушки турецких спецслужб.

Джамал Хашукджи был известен статьями в Washington Post, где критиковал действия наследного принца Мухаммеда бен Салмана.