Убийство темнокожего мужчины полицейским вызвало в США недолгие протесты

Недолгие протесты прошли в Гранд Рапидсе (штат Мичиган, США) после размещения в соцсетях видео, на котором полицейский, не сумев задержать остановленного для проверки документов темнокожего водителя, застрелил его. На второй день протестовать пришли не больше 20 человек, отметило РИА «Новости».

Произошло все 4 апреля, но известно об этом стало только на этой неделе после публикации правоохранителями видео смертельного задержания.

Страж порядка остановил автомобиль, чтобы проверить документы на транспортное средство. Номера, по его словам, не совпали с техническими данными авто. Водитель вышел из машины. Это действие является нарушением во многих штатах, где ПДД требуют оставаться в авто, если выйти не просит полицейский.

Водитель попытался сбежать от правоохранителя. Тот погнался за ним, повалил на землю, началась драка. Парень попытался отобрать у полицейского электрошокер, через некоторое время полицейский выстрелил ему в голову.

В рапорте от 4 апреля полиция сообщила, что «задержанный скончался от полученных травм». Полицейского временно отстранили от работы, его имя не опубликовано.

По данным СМИ за рулем автомобиля в тот день был 26-летний уроженец Конго Патрик Лиоя. Родные убитого требуют публикации имени полицейского и просят привлечь его к ответственности.

В среду после публикации видео несколько сотен человек собрались у городского управления полиции. Они требовали «остановить это». На следующий день, как отметило РИА «Новости», количество протестующих не превышало 20 человек. Вероятно, как указано в материале, полицейский не понесет ответственности за свои действия.