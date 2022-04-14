Протесты в Мичигане: полицейский застрелил уроженца Конго при попытке сбежать

Сотни протестующих американцев вышли на улицы Мичигана после случая с убийством темнокожего парня. Местная полиция опубликовала видео задержания, на котором полицейский застрелил нарушителя в упор при попытке сбежать, сообщил New York Post.

Все произошло 4 апреля, когда полицейский остановил автомобиль за проблемы с госномером и попросил водителя не выходить из машины до выяснения обстоятельств. Однако 26-летний Патрик Лиоя из Конго попытался сбежать от правоохранителя. Тот погнался за нарушителем, повалил его на землю, началась драка. Парень попытался отобрать у полицейского электрошокер, спустя время полицейский выстрелил ему в голову.

По данным местных СМИ, предать дело огласке — инициатива самих полицейских. Четыре видеоролика со смертельной схваткой опубликовал начальник полиции Гранд-Рапидс Эрик Уинстром. Среди них есть кадры, снятые пассажиром автомобиля погибшего. Полиция проводит расследование, в скором времени будут готовы результаты токсикологического анализа.

Американцы вышли на акции протеста к полицейскому участку в Мичигане. Они винят правоохранителей в применении чрезмерной силы и расизме. Владельцы местных магазинов заколотили окна и витрины, так как боятся возможных погромов.