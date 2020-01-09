У спикера парламента Абхазии случился сердечный приступ

По словам собеседника агентства, у спикера диагностировали сердечный приступ. Для оказания необходимой помощи его забрали в больницу.

Сегодня в столице республики сторонники оппозиционной партии «Амцахара» штурмом взяли администрацию президента. Они разнесли первый этаж.

Протестующие потребовали пересмотра результатов президентских выборов, где победил Рауль Хаджимба, а лидер «Амцахары» Алхас Квициния занял второе место.

Второй тур выборов прошел еще в сентябре, но противник действующего президента пытается обжаловать результаты в Верховном суде страны.

Президент Абхазии Рауль Хаджимба призвал жителей не поддаваться на провокации. Он заявил, что все органы государственной власти продолжают работу. Силовые структуры переведены на усиленный режим работы. Лидер республики не исключил, что может ввести режим чрезвычайного положения в стране, если этого потребуют обстоятельства.