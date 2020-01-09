Президент Абхазии призвал граждан не поддаваться на провокации оппозиционеров

Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба сделал заявление по итогам заседания Совбеза. Он призвал граждан к спокойствию и попросил не поддаваться на провокации в связи с событиями в Сухуме.

«Как гарантом Конституции, мною даны все необходимые поручения по недопущению развития ситуации вне правового поля. В этой непростой ситуации мы должны сохранять спокойствие и не ставить под угрозу существование нашего государства», — приводит сайт президента Абхазии слова заявления Хаджимбы.

Он добавил, что все органы госвласти работают в штатном режиме, силовики несут службу в усиленном режиме. Хаджимба пообещал, что в случае необходимости он введет в Абхазии чрезвычайное положение. «Силовые структуры переведены на усиленный режим несения службы», — заявил Хаджимба.

9 январе абхазские оппозиционеры собрались у здания администрации президента республики и попытались взять его штурмом. Активисты выломали двери, разбили окна и устроили погром. Они требуют новые выборы лидера страны. Действующий глава Абхазии Рауль Хаджимба победил во втором туре голосования, однако с результатами не согласился его конкурент Алхас Квициния.