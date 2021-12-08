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    08 декабря 2021, 02:02

    Французы напомнили Макрону об отобранном у русских Крыме

    Читатели Le Figaro напомнили Макрону об отобранном у русских Крыме

    Дарья Бунякова

    Франция заявила, что европейские страны готовы уважать суверенитет Украины. Но читатели издания Le Figaro напомнили президенту страны Эммануэлю Макрону, что изначально Крым принадлежал России.

    Французы напомнили Макрону об отобранном у русских Крыме

    «Крым был присоединен к Украине Хрущевым в 1954 году. А до этого он был русским», — написал один из читателей французской газеты.

    «Сначала пусть заставят выполнять Минские соглашения!» — заявил еще один пользователь.

    «Глупость и простая болтовня. Пусть не лезут в дела, которые их не касаются. Украина не входит в число стран, находящихся под западным влиянием. Хватит уже вмешиваться в дела других стран», — призвали в комментариях.

    Ранее власти Франции заявили, что руководство Франции, Италии, Германии, США и Великобритании готовы поддержать суверенитет Украины. Елисейский дворец опубликовал такое сообщение на фоне «увеличения напряженности» между Россией и Украиной.

    Как отмечал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, нагнетание обстановки вокруг Украины идет из-за иностранных журналистов. Зарубежные СМИ заявляют о якобы готовности России к военным действиям, при этом они не реагируют на опровержения Москвы.