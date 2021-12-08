Французы напомнили Макрону об отобранном у русских Крыме

Франция заявила, что европейские страны готовы уважать суверенитет Украины. Но читатели издания Le Figaro напомнили президенту страны Эммануэлю Макрону, что изначально Крым принадлежал России.

«Крым был присоединен к Украине Хрущевым в 1954 году. А до этого он был русским», — написал один из читателей французской газеты.

«Сначала пусть заставят выполнять Минские соглашения!» — заявил еще один пользователь.

«Глупость и простая болтовня. Пусть не лезут в дела, которые их не касаются. Украина не входит в число стран, находящихся под западным влиянием. Хватит уже вмешиваться в дела других стран», — призвали в комментариях.

Ранее власти Франции заявили, что руководство Франции, Италии, Германии, США и Великобритании готовы поддержать суверенитет Украины. Елисейский дворец опубликовал такое сообщение на фоне «увеличения напряженности» между Россией и Украиной.

Как отмечал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, нагнетание обстановки вокруг Украины идет из-за иностранных журналистов. Зарубежные СМИ заявляют о якобы готовности России к военным действиям, при этом они не реагируют на опровержения Москвы.