На Украину перебросили 10 тысяч военных под видом инструкторов. У них химоружие

Глава ДНР Денис Пушилин считает, что на Украину прибыл иностранный спецназ под видом военных инструкторов. По его словам, сейчас там около 10 тысяч военных, в том числе 4000 — из США.

Об этом он рассказал на телеканале «Россия 1». Он отметил, что военные привезли с собой химическое оружие. Как именно его планируют использовать, пока не понятно.

«Можно только предполагать. Это может быть все что угодно», — считает Пушилин.

Он предположил несколько вариантов: применение против ДНР и ЛНР или на подконтрольных территориях Украины. В последнем случае обвинят в этом Россию и Донбасс, считает Пушилин.

Также он выразил мнение, что озвучивание подобной информации публично должно предостеречь Украину от подобных шагов. Кроме того, Пушилин считает, что украинские власти могут пойти даже на отравление питьевой воды в ДНР.

Ранее представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова назвала Украину рассадником неонацизма. Она отметила, что Украина начала подготовку к военному решению конфликта в Донбассе. На линии соприкосновения там сейчас расположились больше четырех тысяч военных из Штатов.