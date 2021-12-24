Представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова назвала Украину рассадником неонацизма. Словами представителя МИД поделилось РИА «Новости».

«Когда нам говорят: „Какие такие неофашисты на Украине?“ Хочется сказать — их там нет. Нет, они там есть. Курс Киева на фальсификацию и переписывание истории, обеление фашизма фактически превратил страну в рассадник неонацизма. Туда стекаются эти элементы со всего мира. Их открыто обучают военному ремеслу армейские инструкторы из США», — описала ситуацию Захарова.

Она отметила, что Украина начала подготовку к военному решению конфликта в Донбассе. На линии соприкосновения там сейчас расположились больше четырех тысяч военных из Штатов.

Мария Захарова призвала мировое сообщество не допустить как переписывания истории, так и повторения ошибок прошлого века.

О внесении коррективов в историю некоторых западных стран уже не раз говорили власти России. Президент Владимир Путин всегда подчеркивал важность сохранности истинной информации о войне.