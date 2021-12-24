Захарова назвала Украину рассадником неонацизма
Представитель МИД Захарова назвала Украину рассадником неонацизма
Представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова назвала Украину рассадником неонацизма. Словами представителя МИД поделилось РИА «Новости».
«Когда нам говорят: „Какие такие неофашисты на Украине?“ Хочется сказать — их там нет. Нет, они там есть. Курс Киева на фальсификацию и переписывание истории, обеление фашизма фактически превратил страну в рассадник неонацизма. Туда стекаются эти элементы со всего мира. Их открыто обучают военному ремеслу армейские инструкторы из США», — описала ситуацию Захарова.
Она отметила, что Украина начала подготовку к военному решению конфликта в Донбассе. На линии соприкосновения там сейчас расположились больше четырех тысяч военных из Штатов.
Мария Захарова призвала мировое сообщество не допустить как переписывания истории, так и повторения ошибок прошлого века.
О внесении коррективов в историю некоторых западных стран уже не раз говорили власти России. Президент Владимир Путин всегда подчеркивал важность сохранности истинной информации о войне.