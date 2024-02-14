Мир 14 февраля 2024, 14:35 Недееспособность Байдена признали в США Генпрокурор Западной Вирджинии Морриси: Байден не может выполнять обязанности Michael Reynolds / Global Look Press

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Генпрокурор штата Западная Вирджиния Патрик Морриси потребовал от вице-президента Соединенных Штатов Камалы Харрис отстранить главу Белого дома Джо Байдена от работы. По его словам, президент не в состоянии выполнять обязанности, сообщило издание The Hill.

Специальный прокурор Роберт Хура представил доклад о ненадлежащем хранении секретных документов Байденом. Морриси отреагировал на эту информацию. Он обратился к Харрис с просьбой применить 25-ю поправку к Конституции США, согласно которой возможно отправить президента в отставку, если он не способен выполнять обязанности.

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«Снижение когнитивных способностей президента Байдена вызывает серьезную обеспокоенность у американцев, особенно сейчас, когда наша страна сталкивается с кризисами как здесь, так и за рубежом», — подчеркнул он.

Прокурор добавил, что Соединенным Штатам нужен здоровый президент. Камала Харрис уже заявила, что готова временно исполнять обязанности главы государства.