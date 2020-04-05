Тысячи военных медиков привлекут к борьбе с коронавирусом в США

Американские врачи не справляются с последствиями эпидемии. Заразившихся коронавирусом слишком много. К борьбе с инфекцией подключатся военные медики.

«Мы направим невероятное количество военных на помощь штатам. Тысячи солдат, тысячи медицинских работников, профессионалов, медсестер, врачей, — это будет большое количество», — приводит РИА «Новости» слова президента Соединенных Штатов Дональда Трампа.

Он отметил, что тысячу военных медиков направят в Нью-Йорк. Именно там от COVID-19 умерло наибольшее количество людей. Количество зараженных коронавирусом в США перевалило за 300 тысяч. В Нью-Йорке от болезни, которую вызывает коронавирус, умерли почти две тысячи человек. Всего скончавшихся более восьми тысяч. Сейчас Штаты занимают первое место по количеству инфицированных.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о пандемии 11 марта. Первые случаи заражения зафиксировали в конце 2019 года в Китае. Всего в мире более 1,2 миллиона инфицированных. В России новый вирус подхватил 4731 человек. Жертвами COVID-19 стали 43 пациента.