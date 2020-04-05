Трамп предрек большое количество смертей из-за коронавируса в США

Президент США Дональд Трамп предсказал большое число смертей от коронавируса в стране в ближайшее время.

По предположению американского лидера, в ближайшие две недели ситуация в стране будет самой сложной. По его словам, ожидается большое количество смертей от вируса, пишет «Интерфакс». «Но гораздо меньше, чем было бы, если бы не были предприняты меры», — добавил Трамп.

Кроме того, глава Белого дома призвал некоторые СМИ прекратить сеять панику среди американцев и не распространять фейковые слухи об инфекции. «Я бы мог их назвать, но это все те же СМИ, что и обычно», — уточнил президент США.

Накануне число умерших в США от COVID-2019 превысило отметку в семь тысяч человек. В США ситуация с пандемией коронавируса нового типа остается одной из самых тяжелых. Трамп ранее признался, что поначалу скрывал всю серьезность ситуации, так как не хотел «быть пессимистом».