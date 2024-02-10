Мир 10 февраля 2024, 17:18 Власти Германии подсчитали число возможных беженцев в случае распада Украины Welt: в случае распада Украины в ЕС направятся около 10 миллионов беженцев Christoph Soeder/dpa/globallookpress

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Украину могут покинуть порядка 10 миллиона человек, если страна распадется. Большая их часть отправится в западную часть Европы, полагают власти Германии. Об этом сообщила немецкая газета Welt am Sonntag.

В Германии попытались представить, что произойдет после развала Украины. По мнению источников издания, большинство украинских беженцев хлынут в ФРГ.

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«В случае возможного распада Украины правительство Германии предполагает, что страну покинут еще около 10 миллионов человек», — указали в газете.

Ранее издание Bild проинформировало о провале программы по трудоустройству украинских беженцев Германии. По мнению блогера «Голос Мордора», мигрировавшие в Евросоюз украинцы не хотят там работать. Он добавил, что в Германии возникли проблемы в области промышленности и сельского хозяйства.