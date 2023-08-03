Мир 03 августа 2023, 02:27 Тысячи украинских беженцев выдворят из Великобритании The Telegraph: 100 тысяч украинских беженцев выдворят из Британии в 2025 году РИА «Новости»

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Беженцам с Украины, которые живут в Великобритании, придется покинуть страну после истечения срока виз в 2025 году. Выдворение коснется примерно 100 тысяч человек. Об этом написала газета The Telegraph.

«С начала конфликта в страну приехали 182 тысячи украинцев, большая часть — за последние шесть месяцев. В 2025 году истечет срок действия их трехлетней визы, поэтому около 100 тысяч граждан Украины могут вынужденно покинуть Британию», — указали в статье.

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Экс-министр юстиции Великобритании Роберт Бакленд обратился к министрам с призывом рассмотреть вопрос о предоставлении украинцам «более постоянного статуса». Он отметил, что у многих беженцев дети ходят в школу, поэтому им нужно дать возможность планировать будущее.

Украинские беженцы есть не только в Британии. Социолог Дорота Перетяткович ранее заявила, что мнение жителей Польши поменялось к украинцам в худшую сторону после большого наплыва беженцев в страну.